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Россиян предупредили об опасных токсинах в овощах и фруктах

Новости. Общество
20:40, 03 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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Роскачество напомнило россиянам о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах во время созревания.

Эксперты отмечают, что токсины нужны растениям, чтобы достичь спелости и защищаться от насекомых или других паразитов, пишет издание "РИА Новости".

"Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта", – говорится в сообщении Роскачества.

Так, зеленые "бочки" картофеля свидетельствуют, что у нем есть соланин – растительный гликоалкалоид, который вырабатывается на свету. Он может вызвать сильное отравление и даже галлюцинации. Зелень с картошки следует срезать, а если ее много, то клубень лучше выбросить. Кроме того, гниющая картошка выделяет много углекислого газа.
 
Соланин есть в стеблях и листьев томатов. Однако дозревшие плоды, ставшие красными и розовыми, безопасны – содержание соланина в это время снижается до минимума.

Токсины образуются и в перезревших грибах. К тому же грибы могут поглощать отравляющие вещества из почвы – тяжелые металлы, радионуклиды, сельскохозяйственные пестициды.

В косточках вишни и абрикоса есть амигладин. При взаимодействии со слюной он превращается в яд – цианид. Эксперты отмечают, что человеческий организм справится с небольшим количеством цианида, но превышение дозы может быть опасным, вызывать повышение давления и головокружение. Однако вред можно свести к минимуму, если косточки проварить или просушить в духовке.
 
В редьке содержится ядовитый гликозид, поэтому в больших количествах она способна вызывать боль в области печени или головокружение. В мускатном орехе есть психоактивное вещество – миристицин, однако он опасен только в больших количествах.

Ядовиты и семечки яблок – в них содержится синильная кислота, а при повреждении выделяется цианид. Такой же яд есть и в недозревших ягодах черной бузины. А фасоль содержит фитогемаглютинин, который повышает проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ.

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