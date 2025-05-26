Россиян призывают отказаться от поездки в Турцию из-за вируса Коксаки

Вирус особенно опасен для детей до 10 лет и может вызывать серьезные осложнения.

Известный эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян этим летом отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки. Об этом сообщает ТАСС.

Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до десяти лет, — сказал он.

Онищенко отметил, что вирус может вызывать серьезные осложнения, включая асептический менингит, нарушения работы ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

В начале летнего сезона зафиксированы случаи заражения среди отдыхающих. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», российские туристы жалуются на многочисленные случаи заражения в отелях Антальи.

Около 15 россиян, в том числе и дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. У заболевших одни и те же симптомы: сыпь, рвота и диарея, — говорится в сообщении канала.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока не зафиксировали случаев завоза вируса в Россию, ситуацию держат на контроле. При этом в Минздраве Турции отрицают информацию о вспышке заболевания.

Отметим, что симптомы заболевания включают высокую температуру, рвоту, диарею и характерную сыпь на руках, ногах и лице. Вирусолог Алексей Аграновский подчеркивает, что вакцины от Коксаки не существует, поэтому важно соблюдать меры предосторожности: пить только бутилированную воду, тщательно мыть руки и фрукты, избегать проглатывания воды в бассейнах.