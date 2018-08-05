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Новости. Общество
11:40, 05 Августа 2018

Россиян проверят на умение обращаться с оружием


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В Росгвардии предлагают проверить россиян на знание правил безопасного обращения с оружием.

Это следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "РГ". Однако подробностей о порядке проведения таких инспекций, как и самого текста проекта ведомственного акта, на портале нет.
Причиной инициативы стала статья 13 Федерального закона "Об оружии", где говорится, при каких условиях жители России могут покупать оружие.

Ранее "РГ" сообщала, что владельцы любого охотничьего и спортивного длинноствольного оружия, в том числе и нарезного, смогут самостоятельно снаряжать патроны к нему. Это стало возможным благодаря новым поправкам в закон "Об оружии".

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