Утвержден график работы и отдыха на ноябрь 2025 года.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными в ноябре. С 27 октября по 1 ноября включительно предстоит работать шесть дней подряд, после чего начнутся «мини-каникулы».

Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, такой график позволит рационально распределить рабочие и выходные дни в преддверии праздников.

Суббота, 1 ноября, станет сокращенным рабочим днем. Отдыхать будем со 2 по 4 ноября включительно. Во вторник, 4 ноября, отмечается День народного единства.

Напомним, ранее мы писали, что новогодние праздники 2025–2026 годов будут самыми длинными за последние годы — с 31 декабря по 11 января включительно.