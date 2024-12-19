Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.

Напоминаем, что согласно производственному календарю, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесен на субботу, 28 декабря. Это сделано для того, чтобы россияне могли насладиться продолжительными новогодними каникулами с 29 декабря по 8 января включительно.

Отмечается, что 31 декабря также является выходным днем. Этот выходной образовался в результате переноса выходного дня с 7 января текущего года.

Таким образом, последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. При этом, несмотря на перенос рабочего дня с понедельника на субботу, 28 декабря не будет сокращенным днем. Но работодатели имеют право по своему усмотрению сократить продолжительность рабочего дня.