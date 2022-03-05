Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Международного женского дня.

Новая рабочая неделя в России будет короткой из-за празднования Международного женского дня. Об этом информирует РИА Новости.

Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, это было необходимо для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

После такой длинной недели россиян ждут три дня отдыха — 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.

В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1-3 и 7-10 числа.