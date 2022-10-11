Россиян ждут длинные выходные из-за Дня народного единства

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника.

Из-за Дня народного единства следующая рабочая неделя в России будет на один день, пишет «РИА Новости».



«Первая рабочая неделя ноября для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — цитирует информационное агентство эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.



Она также напомнила, что, несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя.



Сдельщикам и сотрудникам на почасовой оплате, которые не работали 4 ноября, начальство должно выплатить дополнительное вознаграждение.



За нарушение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.