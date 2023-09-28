Россиянам-дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

В Думе рассказали, в каких случаях дачники могут не платить налог на бани.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не делать.

«Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т. д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — сообщил Гаврилов.

Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения, отметил он и добавил, что, по мнению этого ведомства, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта, гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства, пишет РИА Новости.

«Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — сообщил депутат.

При этом налоговые органы узнают о наличии таких зарегистрированных капитальных построек на земельных участках граждан из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого как раз занимается Росреестр, сообщает информагентство со ссылкой на Гаврилова.

«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога за одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», — приводит РИА Новости слова депутата.