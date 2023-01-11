Россиянам напомнили, когда их ждут следующие длинные выходные

Ближайшие длинные выходные после новогодних каникул ожидают россиян в феврале.

Следующие длинные выходные ждут нас в феврале – отдыхать предстоит с 23 по 26 февраля включительно. Затем «праздничная четырехдневка» будет только весной – с 6 по 9 мая 2023 года включительно.



Добавим, что самое большое количество выходных и праздников приходится именно на первый квартал года (сразу 33 дня), а самое маленькое – на третий (всего 27 дней).



По данным опроса соискателей на hh.ru, каждый десятый житель страны (11%) трудился в новогодние праздники на основной работе, еще 12% подрабатывали.



Всего в 2023 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных дней.





