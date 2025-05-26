Россиянам напомнили о длинных выходных и сокращенном рабочем дне в июне

На следующей неделе выходных дней будет больше, чем рабочих.

Россиян ждут длинные выходные с 12 по 15 июня. 12 июня — официальный праздник День России, 13 июня — дополнительный выходной (перенесенный с 8 марта), а 14–15 июня — обычные выходные. Таким образом, отдыхать будем четыре дня подряд.

Накануне праздников рабочая неделя сократится до трех дней — 9, 10 и 11 июня. 11 июня станет сокращенным рабочим днем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В этот день рабочий день будет короче на один час.

Эксперты также напомнили, что в ноябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, за которой последуют три выходных дня в честь Дня народного единства.