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Россиянам напомнили о длинных выходных

Новости. Общество
22:30, 08 Июня 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Жителей России ждут длинные выходные с 12 по 14 июня.

Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно, напомнили в Роструде. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето. Об этом информирует РИА Новости.

Это связано с Днем России, 12 июня. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.

«Таким образом, россиян ожидают длинные выходные», — добавили в ведомстве.

Предыдущие аналогичные «каникулы» были весной. Тогда Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года. Такое решение глава государства принял для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

 

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