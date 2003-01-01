Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

За хранение вещей в подъездах предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев в разговоре с ТАСС разъяснил правила хранения детских колясок, велосипедов и других личных вещей в подъездах многоквартирных домов. Депутат подчеркнул, что нарушение этих правил может повлечь за собой административную ответственность.

Парламентарий отметил, что в новостройках проектом предусматриваются специальные помещения для хранения детских колясок, санок и велосипедов. Эти помещения соответствуют всем требованиям противопожарного законодательства, а их функциональное назначение прописано в технической документации дома. — Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя, — пояснил Кошелев. Запрет регулируется положениями Правил противопожарного режима и Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.— За захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — добавил парламентарий.

