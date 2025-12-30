РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Новости

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14

Девушка получила травмы при столкновении двух авто на трассе под Петрозаводском

23:16

Самое важное за сегодня

22:20

На 100-м году жизни скончался почётный гражданин Петрозаводска Акбулат Чуваров

21:58

Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Пряжинском районе

21:01

«Столица на Онего» запустила первый в Карелии телеграм-канал, где работает ИИ

20:30

Житель Московской области заплатит штраф за вылов краснокнижного лосося из Онежского озера

19:43

Главный редактор «Столицы на Онего» о том, что такое трампотня и каким был 2025 год

19:15

Сети, лодку и автомобиль изъяли у двух рыбаков в Сегежском районе

18:46

Умер иллюзионист Эмиль Кио

18:26

В Карелии прокуратура добивается ликвидации многотонной свалки

17:53

Республиканская больница скорой помощи прокомментировала смерть пациентки из-за пневмонии

17:32

Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов

17:17

Снегопады накроют Карелию в последний день 2025 года

17:03

Карельские ученые выяснили, как рыба помогает сердцу

16:36

Новую поликлинику и детский сад построили в Петрозаводске

16:15

Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году

16:00

Депутат Госдумы Валентина Пивненко подвела итоги года

15:50

Российские банки вводят ограничения на переводы самому себе

15:32

Последнее бракосочетание 2025 года состоялось в Петрозаводске

15:16

В Кондопожском районе Карелии построены две новые врачебные амбулатории

15:02

Онежский судостроительно-судоремонтный завод опроверг информацию о имеющихся долгах

14:43

Стало известно, как изменится стоимость пенсионных баллов в России в 2026 году

14:24

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Карелии

14:02

Дополнительные билеты будут продавать на посещение поезда Деда Мороза в Петрозаводске

13:44

В поселке Волома в Карелии предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре

13:31

Повышение МРОТ, новые меры поддержки семей, усиление контроля за мигрантами: какие законы вступают в силу в январе

13:12

В Петрозаводске за неделю выявили 165 нарушений в содержании дворов и домов

12:53

В Общественной палате РФ допустили введение безусловного базового дохода для россиян

12:36

Водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Олонце

12:05

Более полутора тысяч человек удалось расселить из аварийного жилья в Карелии в уходящем году

11:51

АВТОВАЗ объявил цены на LADA в 2026-м году

11:37

Карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде

11:16

Строительная компания отремонтировала школу с экономией средств, из-за чего попала в реестр недобросовестных поставщиков

10:58

В Карелии январь обещает быть холоднее обычного

10:38

Более 86 тысяч человек встретят Новый год в поездах

10:23

На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске нарезают лыжню для классического хода

10:04

24-летний житель Карелии перевел мошенникам 1,4 млн рублей

09:47

Вакцину от ВПЧ внесут в национальный календарь прививок

09:34

Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!

09:18

В Петрозаводске сегодня проходят массовые проверки правил перевозки детей в машинах

08:59

С 2026 года в российский паспорт можно будет поставить шесть новых отметок

08:39

В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе

08:20

Депутат Госдумы допустил отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

08:00

В Карелии скончался ветеран службы занятости, бывший директор Центра занятости Кондопожского района

07:40

Главный редактор «Беломорской трибуны» удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Карелия»

07:20

Глава Карелии назначил новых кураторов в четырех районах республики

07:00

Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения Присяги при получении гражданства до 14 лет

06:40

Иммунолог порекомендовала мыть искусственные елки перед праздниками

00:10
Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте
Сегодня 11:22 Общество
Поделиться

За запуск пиротехники в неположенном месте грозит штраф до 400 тысяч рублей.

фото: © Столица на Онего

Тем, кто запускает пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева.

Как отметила юрист, запускать пиротехнику нельзя в жилых помещениях, на балконах, лоджиях и крышах, на территориях образовательных, медицинских организаций, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ, а также ближе 10 — 100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, автомобилям, складам и газовым коммуникациям и при сильном ветре — более 5 метров в секунду.

— Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 тысяч до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, — рассказала юрист.

Если из-за неправильного запуска пиротехники причинен вред здоровью людей или имуществу, возможна уголовная ответственность за «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» или «уничтожение или повреждение имущества», подчеркнула юрист.

Напомним, ранее власти Петрозаводска рассказали, будет ли в этом году новогодний салют.

Обсудить (0) в ленту
Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году
Квартиру в новостройке Петрозаводска можно успеть купить в ипотеку под 6%
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение