Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

За запуск пиротехники в неположенном месте грозит штраф до 400 тысяч рублей.
Тем, кто запускает пиротехнику в неположенном месте, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева.
Как отметила юрист, запускать пиротехнику нельзя в жилых помещениях, на балконах, лоджиях и крышах, на территориях образовательных, медицинских организаций, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ, а также ближе 10 — 100 метров к зданиям, деревьям, линиям электропередач, автомобилям, складам и газовым коммуникациям и при сильном ветре — более 5 метров в секунду.
— Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных от 30 тысяч до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, — рассказала юрист.
Если из-за неправильного запуска пиротехники причинен вред здоровью людей или имуществу, возможна уголовная ответственность за «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» или «уничтожение или повреждение имущества», подчеркнула юрист.
Напомним, ранее власти Петрозаводска рассказали, будет ли в этом году новогодний салют.