Россиянам назвали главный цвет 2024 года

Pantone объявил главный цвет следующего года.

Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, пишет РИА Новости.

Выражение peach fuzz переводится на русский язык как «пушок» — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Организация описала этот оттенок как «теплый и уютный» и говорящий о стремлении к единению с окружающими. Эксперты полагают, что подобный цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решение о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.