Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

Фитнес-тренер рассказала, что мешает избавиться от лишнего веса.

Мешать похудению могут некоторые распространенные привычки, пишет «Лента.ру» со ссылкой на фитнес-тренера Акулину Бахтурину.

Так, одной из главных вредных привычек, препятствующих борьбе с лишними килограммами, тренер назвала передвижение на автомобиле. «Отправляйтесь в магазин пешком, а на работу — на велосипеде или общественном транспорте. Если избегать часы пик, то такое путешествие на метро или троллейбусе может быть даже приятным», — отметила Бахтурина.

Кроме того, сбросить лишний вес мешают пищевые привычки: перекусы между приемами пищи, питье лимонадов вместо воды или завершение каждого приема пищи десертом.

«Довольно часто приоритетным способом провести выходные бывает диван и просмотр телевизора, длительное „залипание“ с телефоном в статичной позе. От этих привычек необходимо избавиться, если вы поставили перед собой цель похудеть», — цитирует издание эксперта.

Кроме того, сбросить вес мешает привычка засыпать за полночь, предупредила специалист. Из-за недосыпа организм вырабатывает грелин — гормон голода, из-за чего человек может больше есть. Если спать не менее восьми часов, похудеть будет проще, объяснила Бахтурина.

«Кофе по утрам — вредная привычка для худеющих. Вместо стакана воды, человек выпивает бодрящий напиток и получает ускоренный вывод жидкости из организма и, как следствие, обострение чувства голода. Кроме того, стоит пересмотреть все свои „водные“ привычки. Если в течение дня вы пьете только вкусное — чай, кофе, лимонады, соки, — значит, мешаете стройности», — подчеркнула фитнес-тренер.