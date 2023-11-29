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Россиянам назвали погодные приметы, которые точно работают

Новости. Общество
22:00, 30 Ноября 2023
фото: "Столица на Онего"

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Ведущий синоптик объяснил, по каким приметам можно точно предсказать погоду.

По полету птиц можно гарантированно спрогнозировать погоду. Работающие приметы в интервью онлайн-журналу «Страсти» назвал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Его слова приводит Лента.ру.

Перед дождем влажность воздуха повышается, отчего крылья мелких насекомых, которыми питаются птицы, становятся тяжелее. Вслед за насекомыми ближе к земле опускаются и птицы, объяснил синоптик. Другой эффективный метод предсказания погоды заключается в наблюдении за направлением дыма из печной трубы. Если дым поднимается вертикально и не рассеивается, это говорит о действии антициклона. Иначе говоря, погода будет ясной. Такие приметы основаны на принципах физики.

В то же время, по словам Леуса, приметы по датам наподобие «если на Михайлов день выпал снег, значит, через 40 дней тоже будет снег, или холодная Пасха обещает теплое лето» эффективности не доказали.

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