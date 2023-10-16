Россиянам назвали самые опасные для здоровья диеты

Врач предостерегла читателей от пяти устаревший диет.

Действенная диета строится не на ограничениях, а на замене. Чем менее она радикальна и чем более естественна, тем больше шансов, что вы не только добьетесь результатов, но и сможете сохранить их на долгие годы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье».

Она назвала устаревшие диеты, которые стоить выкинуть из всех рекомендаций. Первая из них — протеиновая.

«Столь популярные среди спортсменов диеты, которые предполагают потребление большого количества белка, далеко не всегда безобидны для организма. Несмотря на то, что белок содержит необходимые нам аминокислоты, существуют нормы его потребления, которые не рекомендуется превышать, — это 1 грамм на килограмм веса. Для атлетов и людей в стадии активного роста (например, в подростковом периоде) норма может увеличиваться, но ни в коем случае нельзя превышать 2 грамма на килограмм веса. Некоторые же высокобелковые диеты подразумевают сильное ограничение в потреблении углеводов, в результате чего организм может испытывать нехватку питательных веществ и клетчатки. Многие из тех, кто избыточно практикует белковые диеты, знакомы с неприятной симптоматикой — проблемами с ЖКТ, запахом изо рта, слабостью, раздражительностью, головными болями и усталостью», — отметила она.

Вторая в списке — диета Аткинса. Ее основной принцип — в исключении углеводов и коррекции метаболизма, когда главным источником энергии для тела служат собственные жировые ресурсы. По мнению автора диеты, снижения веса можно с успехом добиться, употребляя при этом жирную и белковую пищу.

«Вот только самые очевидные риски, которыми обладает диета Аткинса: экстремальная нагрузка на почки, риск кетоацидоза и образования камней в почках, снижение внимания, памяти и когнитивных способностей в целом. А также большая вероятность развития серьезного авитаминоза. Поэтому категорически не следует практиковать такую диету, просто прочитав о ней в интернете — последствия от нее могут надолго вывести вас из строя», — заявила эксперт.

Еще одна популярная и опасная диета — «Спящая красавица». Она предполагает засыпание с целью заглушить чувство голода.

«Все дело в том, что для человека, испытывающего голод, уснуть — задача крайне сложная. Поэтому адепты такого экстравагантного способа похудения используют для засыпания небезопасные седативные и снотворные препараты. Таким образом режим сна и бодрствования становится ненормированным, усиливается нагрузка на организм и нервную систему, человек недополучает необходимую энергию. Изначально эта диета предполагала физическую активность во время бодрствования, но практика показывает, что те, кто избирает такой метод похудения, избегают нагрузок, предпочитая просто „искусственно“ вводить себя в состояние сна», — рассказала врач.

То же касается и капустной диеты — это достаточно жесткая для организма углеводная монодиета. Соблюдать баланс при ней крайне сложно, многие без разбора и вовсе исключают в этот период белки и жиры, организм начинает работать на износ, расходуя собственные резервы. От этого сильно страдает мышечная ткань, чувствуется упадок сил и апатия, ухудшается концентрация внимания и могут развиваться головные боли. Кроме того, такая диета противопоказана людям, страдающими проблемами с ЖКТ.

«Невероятно растиражированная в последнее время лимонадная диета — тоже является скорее шоковой процедурой и „болью“ для специалистов. Хотя и так легко догадаться, что, если ваш рацион составляет только лимонад, вы можете нанести непоправимый вред здоровью. Многие используют такую диету для экстренного похудения, придерживаясь ее всего один-два дня. Однако и за это время система пищеварения может сильно пострадать, поэтому, прежде чем сесть на такую „кислую диету“, посоветуйтесь с врачом», — рекомендовала медик.

Грамотная диета призвана не только бороться с лишними килограммами, но и способна наладить метаболизм и в целом — улучшить ваше самочувствие и настроение от заметных результатов.

«И, безусловно, на пути к вашему идеальному весу откажитесь от опасных и непредсказуемых методов, которые подразумевают употребление „чудо-таблеток“ для быстрого похудения. Волшебных пилюль не существует, а организм от таких „методик“ может серьезно пострадать», — заключила врач.