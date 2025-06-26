Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами

Почему власти приняли такое решение, рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский.

В России не планируют вводить запрет на использование VPN-сервисов, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью телеканалу «Дума ТВ».

— VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни. Да, VPN действительно позволяет человеку анонимно обходить блокировки и потреблять тот контент, который пытаются ограничить, но если он это делает с преступным умыслом, это один разговор, — отметил депутат.

По его мнению, граждане нашей страны гораздо чаще используют VPN в благих целях — например, для учёбы или работы, поэтому подобные ограничения не имеют смысла.