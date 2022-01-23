Россиянам обещаны «невысокие темпы роста цен» на пиломатериалы

Эксперты ожидают снижения цен только к концу 2023 года.

В минувшие выходные «Рослесинфорг» опубликовал прогноз цен на древесину в наступившем году. Как считают в подведомственном учреждении Федерального агентства лесного хозяйства, пиломатериалы на отечественном рынке будут дорожать, и, пожалуй, единственная обнадеживающая российского потребителя фраза из этого прогноза заключается в том, что «темпы роста цен будут невысокими». «Снижение возможно только к концу 2023 года, но при условии, если мировая экономика преодолеет последствия COVID-19», – предположили эксперты из ведущей лесоучетной организации страны.

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