Россиянам объяснили, как купить автомобиль дешевле

Автоэксперт Антон Чуйкин рассказал, как не переплатить лишнего в автосалоне.

Дефицит новых машин — мировая проблема, которая возникла в прошлом году и частично сохраняется до сих пор. В современных автомобилях много электроники, а из-за пандемии COVID-19 поставки компонентов электронной начинки были нарушены. Автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин считает, что на этом фоне некоторые автодилеры начали сильно завышать цены на машины.

«Сейчас, во время дефицита на рынке автомобилей, время продавца, а не покупателя. Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20%, а до 50%», — сказал Антон Чуйкин в интервью радио Sputnik.

Чтобы не платить лишнего, автоэксперт советует заранее нарисовать в голове идеальный «портрет» автомобиля, который вам подходит.

«Надо четко все взвесить, подумать, какую машину вы хотите, что вам нравится, а что кажется необязательным. Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять „портрет“ автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша», — пояснил Антон Чуйкин.

По прогнозу автоэксперта, автомобильный рынок вернется к ситуации примерного баланса спроса и предложения в начале следующего года.