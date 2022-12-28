Россиянам объяснили, как оказать первую помощь при переохлаждении

Врач предостерегла от «насильственных» способов согревания при переохлаждении.

В случае переохлаждения ни в коем случае нельзя использовать спирт, горячую воду или снег для согревания, заявила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Инна Бобыкина. По ее словам, лучше всего поможет постепенное согревание при комнатной температуре.

«Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде. В любом случае — постепенное согревание. Если человек в сознании, просто долго гулял, ходил всю новогоднюю ночь по городу, условно говоря, у него замерзли руки и ноги, ни в коем случае не мыть руки горячей водой. Согреваться постепенно, при комнатной температуре. Никаких насильственных способов согревания!», — утверждает Бобыкина.

В случае если человека нашли в сугробе без сознания, необходимо сразу же вызвать скорую помощь, советует она. До прибытия медиков пострадавшего следует обеспечить сухим теплом, сухой одеждой и отвести в теплое помещение.