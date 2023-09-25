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Россиянам объяснили, как определить безопасный уровень громкости в наушниках

Новости. Общество
00:10, 26 Сентября 2023
фото: Freepik

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Информация ото Роспотребнадзора позволит избежать инвалидизирующей потери слуха.

В наушниках каждого второго человека в возрасте 12-35 лет музыка играет на опасном уровне громкости. Как избежать проблем со здоровьем и определить безопасную для себя громкость, рассказали в издании 47news.

Как сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Петербургу 25 сентября, проблемы, связанные со снижением слуха, тугоухость, шум в ушах и даже полная глухота, стремительно молодеют. Почти 50 миллионов человек от 12 до 35 лет уже живут с инвалидизирующей потерей слуха.

Чтобы использование наушников было безопасным, рекомендуется следовать простым советам:

1) Стараться ограничивать время прослушивания музыки или аудиокниг в наушниках до двух часов в сутки.

2) Отслеживать уровень громкости звука, чтобы он был не больше 60% от максимально возможного на устройстве.

«Если, прослушивая музыку, вы можете слышать спокойную речь собеседника, значит уровень звука не наносит существенный вред здоровью. Производители современных смартфонов оснащают устройства функцией предупреждения об опасном уровне громкости. Не игнорируйте это оповещение», — отмечается в сообщении.

Наушники лучше не использовать в метро — в шумных местах придется сделать звук погромче, а значит выйти за безопасный уровень громкости.

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