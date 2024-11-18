Россиянам объяснили, как отличить настоящую квитанцию ЖКХ от поддельной

В почтовые ящики россиян могут положить липовые платежки, способные оставить хозяев без сбережений.

Вместе с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги в почтовые ящики россиян могут просочиться и липовые платёжки, которые способны запросто оставить хозяина жилища без сбережений. Лайфхаки, что позволят уберечься от опасных подделок, специально для Life.ru перечислил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин.

По словам собеседника издания, эта мошенническая схема базируется на невнимательности. Аферисты делают похожую на оригинал копию квитанции и прикрепляют к ней QR-код для оплаты. После его сканирования ситуация обычно развивается по двум сценариям, отметил Фрадкин. Во-первых, средства могут уйти не управляйке, а на счета злоумышленников. Во-вторых, ссылка может вести на фишинговый сайт, который даёт преступникам доступ к личным данным жертвы.

«Увидев в почтовом ящике квитанцию, не спешите оплачивать счёт. Сначала убедитесь, что платёжка настоящая: внимательно проверьте имя, адрес, номер лицевого счёта, площадь квартиры и другую информацию, особенно предыдущие показания счётчиков и дату последней оплаты за коммунальные услуги. Нередко оказывается, что липовый документ содержит неполные или недостоверные сведения, потому что у мошенников нет к ним доступа — и они рассчитывают на банальную невнимательность», — предупредил эксперт.