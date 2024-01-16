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Россиянам объяснили, как правильно разморозить «омывайку» в автомобиле

Новости. Общество
22:00, 16 Января 2024
фото: © kaboompics / Freepik

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Автоэксперт объяснила, почему экономия на стеклоочистителе может привести к трагедии.

Самая распространенная история зимой — замерзшая жидкость омывателя стекол. Каждый, вне зависимости от опыта за рулем, сталкивался с такой историей хотя бы раз. Купил «незамерзайку» у торговца на обочине, и привет: бачок вроде бы полон, электронасос гудит, а форсунки сухие, как в пустыне. Причина очевидна: зимний омыватель либо не соответствовал заявленным характеристикам, либо смешался с остатками летнего в бачке и просто замерз. Специально для «Фонтанки» Илона Накутис — мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы 2001 года, чемпион России 2007 года, тренер высшей категории и руководитель Центра водительских тренингов «Драйв Класс», — рассказала, что делать в этой ситуации, ведь двигаться на автомобиле с ограниченной видимостью опасно.

«Открывать капот не имеет никакого смысла, потому что вы там все равно ничего не увидите, касающегося „омывайки“: щетки расположены сверху, все трубочки, которые подводят омыватель, спрятаны под утеплитель. В принципе, бачок для омывателя находится рядом с двигателем, и жидкость в нем не должна замерзнуть. Но она замерзает в трубочках, которые подводят ее к форсункам, либо них в самих. Что делаем: пальцами зажимаем форсунки и пытаемся их отогреть собственным теплом в 36,6 градуса, и они должны в через некоторое время отойти. Не надо доставать спирт и пытаться куда-то там шприцем подлить. Это все очень сложно. Я предлагаю пойти и купить билет в кино, а машину поставить на теплую парковку. Второй вариант — просто теплая парковка. Машина постоит, жидкость оттает и дойдет до нужной консистенции», — советует Илона.

Как только «омывайка» растает, нужно долить в бачок стеклоочиститель, предназначенный для данной температуры. Экономить на нем, отмечает Илона, не стоит.

«Экономия на „омывайке“ приводит к трагедиям. Когда в движении ты не можешь помыть себе стекло, которое от дорожной химии уже белой пленкой затянуло, у тебя нет возможности вовремя распознать опасность. Это гораздо важнее, чем просто ехать и не мыть стекло. Мне кажется, что это того не стоит», — считает автоэксперт.

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