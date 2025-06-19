Россиянам объяснили, как с 2026 года будут индексировать пенсии

Министр труда рассказал, что страна перейдет к двухэтажной индексации пенсий.

В России с 1 апреля запланирована индексация страховой части пенсии по темпу роста зарплат, расскащал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит Лента.ру.

Министр уточнил, что в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля пенсии будут увеличиваться по уровню инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля уже по уровню роста доходов Социального фонда страны. Двойная индексация будет учтена при подготовке бюджета на 2026 год.

— Мы сегодня с коллегами уже считаем параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы в рамках текущего прогноза социально-экономического развития, который нам дало Министерство экономического развития, — рассказал министр.

Последние несколько лет индексация пенсии происходила с 1 января по уровню фактической инфляции, сейчас такое повышение будет происходить с 1 февраля.

Министр рассказал, что пенсия состоит из двух частей — из страховой и фиксированной. Так как индексация пенсии на втором этапе происходит по уровню темпов заработанной платы, именно повышение зарплаты в течение года будет влиять на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд.