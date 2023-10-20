Россиянам объяснили, как высушить упавший в воду телефон

Эксперт рассказала, что вымокший смартфон можно спасти.

Для спасения упавшего в воду телефона следует снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Уточняется, что на сегодняшний день по-настоящему влагозащитными смартфонами считаются только флагманские устройства, однако даже они могут быть уязвимы — например, влага может проникнуть в мелкие трещины.

«С наступлением осени количество обращений в сервисные центры по причине попадания влаги в смартфоны только растет… Попадание воды в смартфон может привести к коррозии, а затем и выходу из строя важных компонентов, поэтому необходима молниеносная реакция для спасения вашего устройства. Конечно, правильно сразу же отнести смартфон в сервисный центр, однако, если у вас нет такой возможности, можно самостоятельно просушить его», — заявила Голицына.

По ее словам, в первую очередь необходимо отключить телефон и вытащить батарею. После этого для свободного выхода воды необходимо избавить гаджет от всех «дополнительных предметов»: снять чехол и защитную пленку, вытащить сим-карту и флешку. Далее стоит проверить динамик и разъемы, а сами частички воды следует удалить мягкими средствами, которые хорошо впитывают влагу, например ватными палочками или бумажными салфетками, жесткие же предметы могут только повредить устройство.

Также не следует оставлять его на солнце, так как могут выгореть пиксели на дисплее или матрица камеры, или сушить с помощью фена. Горячая струя может расплавить некоторые детали, а сами капли воды, скорее всего, осядут еще глубже. «После всех процедур необходимо оставить смартфон на ровной поверхности в теплом помещении. Рекомендуется не включать смартфон как минимум сутки — за это время влага испарится», — заключила эксперт.