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Россиянам объяснили, какой курс рубля является самым выгодным

Новости. Экономика
23:00, 27 Июля 2025
фото: © Larisa / AdobeStock

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Эксперт банковского рынка указал наиболее выгодный для российской экономики курс валюты.

Курс от 88 до 108 рублей за доллар США является для российской экономики самым выгодным, рассказал агентству «Прайм» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По словам эксперта, для экономики одинаково неудобны как слишком сильный, так и слишком слабый рубль. Слишком сильная валюта провоцирует снижение прибыли экспортеров, ухудшение платежеспособности корпораций и рост дефицита государственного бюджета. Напротив, в случае слабого рубля растет стоимость импортных товаров и услуг, возникает галопирующая инфляция, которая быстро переходит в неконтролируемое состояние, объяснил эксперт.

— Таким образом, допустимая граница курса рубля, которая не является разрушительной для экономики, связана с экспортным потенциалом с учетом санкций, мировыми ценами на экспортные товары, долей импортного сырья, машин и оборудования, а также остротой инфляционной проблематики. С учетом всех указанных факторов, относительно комфортный для российской экономики диапазон курса доллара можно оценить в 88-108 рублей за доллар, — указал Бархота.

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