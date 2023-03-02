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Россиянам объяснили разницу между зелеными, красными и желтыми яблоками

Новости. Общество
00:10, 03 Марта 2023
фото: © Ольга Новикова / Lj.ru

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Нутрициолог посоветовала есть зеленые яблоки при похудении, а красные — при болезнях почек.

Зеленые яблоки наименее калорийные и аллергенные, красные — богаты железом, желтые — содержат пептиды, снижающие уровень холестерина, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова в беседе с NEWS.ru. При этом она отметила, что фрукты в зависимости от своего цвета могут помочь справиться с различными проблемами со здоровьем.

Зеленые яблоки более кислые и менее сладкие. В них больше кислот и меньше сахара, чем в красных плодах, а значит, и калорийность у них ниже. Кроме того, в зеленых яблоках содержится больше витамина C, а пигменты, которые делают яблоки зелеными, являются менее аллергенными. Поэтому для людей, которые следят за весом или имеют склонность к аллергии, зеленые яблоки предпочтительнее, — рассказала нутрициолог.

Красные плоды менее кислые и более сладкие, отмечает эксперт. По ее словам, это значит, что в них содержится меньше кислот и больше сахара, что не очень хорошо для людей с диабетом и тех, кто заботится об эмали зубов.

Они более калорийны по сравнению с зелеными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени, — пояснила Новикова.

Желтые же яблоки по своему составу ближе к зеленым, но содержат больше сахара и бета-каротина, отметила нутрициолог. При этом в таких плодах много пектинов, которые снижают уровень холестерина в крови, помогают в борьбе с диареей, выводят из организма шлаки и токсины.

Кроме цвета яблок обращайте внимание на интенсивность окраски их кожуры. Чем она ярче и насыщенней, тем больше в яблоке полезных веществ, — посоветовала эксперт.

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