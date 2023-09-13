Россиянам объяснили, зачем неизвестные звонят на телефон и сразу отключаются

Эксперты объяснили, можно ли перезванивать на неизвестные номера.

В последнее время звонки от мошенников участились. Многие россияне недоумевают, что им звонят с незнакомых номеров и сразу отключаются. Большинство начинают перезванивать, чтобы удовлетворить свой интерес, однако этого делать нельзя.

Эксперты назвали главную цель злоумышленников. Об этом со ссылкой на Дзен-канал «AndroidLime» пишет SportKP.ru.

Все дело в том, что к аферистам в руки попадает «слитая» база, после чего специальная программа начинает проверять активность абонентов, совершая звонки.

Если человек сразу перезвонит, то вероятность, что его обмануть будет достаточно легко, повышается, так как он не привык проявлять осторожность.