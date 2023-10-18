Россиянам отказали в приобретении недвижимости в Финляндии

Гражданам России заблокировали покупку трех объектов недвижимости в Финляндии, мотивировав это интересами обороны.

Гражданам России, желающим приобрести три объекта недвижимости в Финляндии, было отказано в совершении сделки по новому закону, ограничивающему лиц из-за пределов ЕЭП (Европейское экономическое пространство) в совершении подобных покупок, сообщает РИА Новости со ссылкой на финское минобороны.

«Министерство обороны 17 октября 2023 года приняло три отрицательных решения о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями, не являющимися гражданами ЕС и ЕЭП. Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решения подписаны министром обороны Антти Хяккяненом», — говорится в сообщении.

Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна из них была совершена частным лицом, другая — компанией, а сделка в Китее — частным лицом.

«И частные лица, и фактические бенефициары компании являются российскими гражданами», — уточняет ведомство.

Решения о выдаче отрицательных разрешений основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Министерство обороны обосновывает отрицательные решения, в частности, тем, что рассматриваемые приобретения недвижимости могут рассматриваться как препятствующие организации обороны страны, наблюдению и защите территориальной целостности, сообщает минобороны.