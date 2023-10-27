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Россиянам перечислили операции, из-за которых могут блокировать банковские карты

Новости. Экономика
20:30, 29 Октября 2023
фото: © azned.net

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Банки могут автоматически блокировать карты из-за определенных сумм или частоты переводов.

Для обеспечения безопасности денежных переводов крупные банки используют технологии искусственного интеллекта. ИИ анализирует транзакции по нескольким тысячам параметров. При каком условии карту заблокируют, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — отмечает эксперт.

Также может быть заблокирована карта, которая используется исключительно для снятия наличных средств в крупных размерах. Если ИИ распознает признаки нетипичной для данного клиента банковской операции, он также может приостановить перевод.

Искусственный интеллект анализирует транзакции на базе математических моделей. Например, учитывается, что между клиентами, живущими в одном регионе, с большей вероятностью возникают транзакции, чем между клиентами, которые живут в удаленных друг от друга областях, объясняет Магомедов.

Также устанавливается близость отправителя и получателя перевода между собой: то есть вероятность перевода члену семьи или коллеге выше, чем незнакомому человеку.

Это, по словам специалиста, позволяет снижать ложные срабатывания системы противодействия мошенничеству на 10-15% и при этом не ухудшать выявление незаконных операций.

«Если возникнет хотя бы малейшее подозрение, платеж задержат для проведения более тщательной проверки. После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка», — объясняет эксперт.

Есть расхожее мнение, что искусственный интеллект анализирует слова, которые клиенты указывают в строке «назначение платежа», например, «за квартиру», «за аренду», «по договору». «Это ошибочное представление. Вопросы к таким переводам скорее возникнут у налоговой службы, если будет повод для проведения проверки», — заключил специалист.

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