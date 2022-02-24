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Россиянам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни

Новости. Общество
18:40, 25 Февраля 2022
фото: © metbestmix.ru

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По прогнозу синоптиков температура окажется выше нормы на всей территории страны.

Россиянам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца месяца и в первые дни марта температура окажется выше нормы на всей территории страны.

Особенно тепло будет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке. «Если на европейской части страны аномалии в ближайшие пять дней будут плюс четыре-пять градусов, то в Западной Сибири, Красноярском крае — на плюс восемь градусов, а самые крупные аномалии — на Чукотке», — сказал Вильфанд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
in
2022-02-25 18:52:17
Это будет способствовать успешному завершению контртеррористической операции /КТО/ в признанных республиках Донбасса. Грамотно спланировали - и тепло уже, и зеленки еще нет.
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