По прогнозу синоптиков температура окажется выше нормы на всей территории страны.

Россиянам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца месяца и в первые дни марта температура окажется выше нормы на всей территории страны.

Особенно тепло будет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке. «Если на европейской части страны аномалии в ближайшие пять дней будут плюс четыре-пять градусов, то в Западной Сибири, Красноярском крае — на плюс восемь градусов, а самые крупные аномалии — на Чукотке», — сказал Вильфанд.