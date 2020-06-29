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Россиянам пообещали по-настоящему теплый июль

Новости. Общество
14:35, 30 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Температура воздуха на всей территории страны в июле будет выше или около нормы.

Об этом рассказал на онлайн пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".

По его словам, июль ожидается по-настоящему теплым. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться. В западных регионах во второй месяц лета будет теплее обычного. В восточных и в Поволжье температура окажется в пределах нормы. Жарким июль обещает быть в Западной Сибири, Красноярском крае и в Якутии. В Якутии наблюдается повторяемость антициклонов из-за изменения климата. Поэтому температура в этом холодном регионе уже второй месяц будет высокая.

В ближайшие пять дней ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале. На азиатской территории очаг тепла с Якутии переместится на Красноярск.

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