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Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло

Новости. Общество
22:00, 02 Ноября 2024
фото: © Кадр из фильма «Брат 2»

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Эксперт призвал больше не ориентироваться на стандартную цифру в 10 тысяч километров.

Автолюбителям не стоит слепо ориентироваться на указания в мануале по машине и менять моторное масло при достижении десяти тысяч километров пробега. Об этом со ссылкой на NaAvtotrasse.ru пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что стандартный интервал составляет от десяти до пятнадцати тысяч километров, но российские условия требуют более частого обслуживания. В частности в условиях городских пробок мотор работает на холостом ходу длительное время, что увеличивает износ, не влияя на показания одометра.

Для более точного определения необходимости замены масла эксперт порекомендовал брать для подсчета моточасы вместо пробега. Современные машины, как правило, имеют встроенные счетчики моточасов. Данное устройство также можно купить в магазине автозапчастей.

Моторист также заявил, что для российского рынка автопроизводители существенно снижают интервал замены технических жидкостей, поэтому менять моторное масло при использовании в России лучше не дожидаясь пробега в десять тысяч километров. Он порекомендовал делать это после того, как пробег составит 7,5 тысячи километров.

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