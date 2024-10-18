Россиянам посоветовали добавить в рацион приправу, которая защитит от рака

Специалист рассказал, что в профилактике онкологии может помочь лавровый лист.

Лавровый лист обладает мощными противовирусными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым может помочь в профилактике рака, рассказала фельдшер Наталья Балан. Эксперт посоветовала россиянам добавить его в рацион для защиты от рака, пишет «Лента.ру».

По словам медика, лавровый лист обладает множеством полезных качеств: помогает пищеварению, оказывает антимикробное, антивирусное, противовоспалительное и противораковое воздействие, а также является мощным антиоксидантом. Также лавровый лист помогает поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина, оказывает болеутоляющее действие и ускоряет выздоровление при ОРВИ и гриппе.

Лавр помогает при кашле, ангине и насморках, является источником витаминов A, C, B и PP, содержит селен и марганец, магний и фосфор, калий, кальций, медь, отметила Балан.

Она также обратила внимание на то, что максимальную пользу приносят отвары и настои на основе лаврового листа, которые позволяют снять воспаление, укрепить иммунитет и ускорить восстановление организма после болезни. Такого рода настой настоятельно рекомендуется употреблять при кашле и боли в горле.

«При выборе пряности ориентируйтесь на мощный аромат, не бледный цвет, не поломанный лист и производителей — Греция, Турция, Грузия, Азербайджан. Лавровый лист лучше просто рассасывать или по классике добавлять в суп. Можно также заваривать в термосе — 10 листов на пол-литра кипятка, а еще рекомендуют поджигать и дышать ароматом 15-20 минут», — рассказала эксперт изданию.