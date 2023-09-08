Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Финляндию на своих автомобилях

Посольство РФ посоветовало не ездить в соседнюю страну на машинах с российскими номерами.

Об этом сообщили на сайте Посольства Российской Федерации в Финляндии в воскресенье, 10 сентября.

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с. г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10», — привели данные о документе на сайте.

В посольстве порекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами.

Ранее Еврокомиссия разъяснила запрет на въезд россиян в ЕС на личных автомобилях и со смартфонами.