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Новости. Общество
18:00, 26 Июня 2018

Россиянам позволят собирать ягоды и грибы для продажи

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В России разрабатывается законопроект, позволяющий гражданам собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения и зарабатывать на жизнь за счет их продажи.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Регламентирующий эту практику документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре, передает "Лента.ру".

Действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором дикоросов. Однако в настоящее время граждане, которые собирают грибы или ягоды, "могут их брать свободно только для себя", отметил Николаев.

 "Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой потому, что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы", — сказал Николаев.

В сельской местности должны работать заготовительные конторы, куда граждане могли бы сдавать собранные в лесу ягоды и грибы, полагает депутат.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд.

В 2017 году российский Минсельхоз предлагал наладить массовый сбор грибов в России. По его мнению, в стране растет огромное количество грибов, которые можно собирать и брендировать. «Казалось бы грибов, я прошу прощения, у нас как грязи», — отмечал Александр Ткачев, будучи министром сельского хозяйства.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-06-26 19:06:41
Пусть сами жрут грибы и собирают валежник , либерасты грёбаные .
тезка Высоцкого
2018-06-26 18:42:38
мужик пред смертью ест грибочки
волнушки грузди белый гриб
последний в горле застревает
продленью жизни не помог
zanoza
2018-06-26 18:38:55
Нам столько не съесть :) И почему вдруг дары природы должно облагаться поборами???Вы ещё с нефти и газа каждому россиянину задолжали,не будите в нас зверя! :)
Гость
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