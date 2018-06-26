Россиянам позволят собирать ягоды и грибы для продажи

В России разрабатывается законопроект, позволяющий гражданам собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения и зарабатывать на жизнь за счет их продажи.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Регламентирующий эту практику документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре, передает "Лента.ру".

Действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором дикоросов. Однако в настоящее время граждане, которые собирают грибы или ягоды, "могут их брать свободно только для себя", отметил Николаев.

"Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой потому, что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы", — сказал Николаев.

В сельской местности должны работать заготовительные конторы, куда граждане могли бы сдавать собранные в лесу ягоды и грибы, полагает депутат.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд.

В 2017 году российский Минсельхоз предлагал наладить массовый сбор грибов в России. По его мнению, в стране растет огромное количество грибов, которые можно собирать и брендировать. «Казалось бы грибов, я прошу прощения, у нас как грязи», — отмечал Александр Ткачев, будучи министром сельского хозяйства.