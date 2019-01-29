Россиянам предложили продавать свои персональные данные

Фонд развития интернет-инициатив разрабатывает законопроект, предлагающий россиянам продавать свои персональные данные компаниям, занимающимся их обработкой.

В первую очередь, продавать персональные данные предполагается сотовым операторам и интернет-компаниям, сообщает RNS со ссылкой на информацию пресс-службы Фонда развития интернет-инициатив.

По подсчётам фонда, пользователи смогут получать от продажи информации о себе от 15 до 60 тыс. рублей в год.

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