Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Россиянам с 1 февраля при взыскании долга позволят оставить прожиточный минимум на счете.

Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля. Об этом информирует РИА Новости.

Теперь благодаря закону россияне-должники могут ежемесячно сохранять на банковском счете деньги, но лишь в размере прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться этим правом, как ранее поясняли в ФССП, гражданину надо обратиться в подразделение ведомства и подать заявление. Ранее в ФССП сообщали, что с начала 2022 года заявление можно будет подать через портал госуслуг.

В самом заявлении нужно указать паспортные данные, контактный номер и номер исполнительного производства. Кроме того, должник должен указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума. Сохранять деньги можно только на одном счете в одном банке.

Если у гражданина есть на иждивении родственник-инвалид или иные лица, то он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему той суммы, которая превышает установленный прожиточный минимум.