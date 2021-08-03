Россиянам раскрыли основные приемы из арсенала мошенников

Психолог рассказала, каким образом мошенники обманывают своих жертв.

В попытках выманить деньги мошенники стараются давить на слабые места потенциальных жертв. Наиболее распространенные «болевые точки» россиян назвала в интервью радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова.

У каждого человека есть свои уникальные «болевые точки», которые стараются нащупать мошенники. Но существует и несколько наиболее распространенных тем. У женщин, например, — это любовь, стремление создать семью, считает психолог Анастасия Лысакова.

«Многое зависит от боли людей, от их паттернов, от их триггеров, что бьют по проблеме. Есть мошенники, которые ориентированы на такую женскую боль, как поиск мужчины. Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми. У них одна цель — это нажива, а не разрешение проблемы женщины», — сказала психолог в интервью радио Sputnik.

Для российских мужчин главное слабое место — это деньги, считает она.

«Что касается мужчин, то для них триггер — это заработок. Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр (азартных игр, — ред.) — это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества», — пояснила Анастасия Лысакова.

Ну и, конечно же, чрезвычайно распространены различные виды мошенничества, когда злоумышленники сулят потенциальным жертвам небывалую прибыль от финансовых вложений — на эту наживку тоже попадаются в большинстве своем именно мужчины.

Общей заботой для мужчин и женщин, продолжила психолог, является состояние здоровья. Здесь мошенники ориентируются главным образом на людей старшего возраста.

«Часто давят еще на болезни. Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь. Мошенники утверждают, что если купить у них дорогой препарат, то все будет излечимо. Тут многие готовы последнее отдать», — пояснила Анастасия Лысакова.

По ее словам, наиболее эффективный способ защиты от психологического давления — это взять паузу в беседе с возможными мошенниками. Психолог советует выслушать их предложения и попросить перезвонить в другой день, а затем хорошенько обдумать услышанное. Скорее всего, в спокойной обстановке здравый смысл подскажет верное решение.