Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В районе «TALOJARVI. Город у воды» начали обустраивать парковочные зоны (ФОТО)
07.07.2023 17:08
На поиски Левиафана: спортсмен из Петрозаводска отправился в Мурманск на велосипеде
Сегодня 09:20
По факту исчезновения петербуржца в Карелии возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
Сегодня 11:23

Россиянам раскрыли секрет выбора спелых арбузов и дынь

Новости. Общество
22:20, 08 Июля 2023
фото: pixabay.com / Pexels

Новости партнеров

Специалисты объяснили, как можно выбрать лучшие бахчевые.

Вкусный арбуз имеет яркий и контрастный цвет корки, оранжевое светлое пятно на боку и сухие усик и плодоножку, у спелой дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, а при щелчке по ней должен быть глухой звук, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Хороший, зрелый арбуз — крупный, имеет целостный покров. Цвет корки — яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие», — говорится в сообщении.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст, уточнили в пресс-службе. Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов, так как плоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.

При выборе дыни следует обратить внимание на противоположную сторону от хвостика, она должна быть чуть мягкой, иначе — это признак того, что плод незрелый, отметили в ведомстве. При щелчке по дыне должен быть глухой звук. А от самого плода обязательно должен исходить аромат. Если его нет, покупать дыню не стоит, подчеркнули в пресс-службе.

Необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи, пояснили в Роспотребнадзоре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
07.07.2023, 10:47
«О купальном сезоне придется забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску
05.07.2023, 13:09
Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске
01.07.2023, 15:58
Министр в Финляндии ушел в отставку из-за нацистской риторики
04.07.2023, 08:56
Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.