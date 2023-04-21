Россиянам рассказали изменения в получении виз стран Евросоюза

АТОР: электронными станут визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Болгарии и Румынии.

Как сообщает Лента.ру, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что электронными станут не только визы стран Шенгенской зоны, но и Кипра, Болгарии и Румынии. Предстоящие изменения в получении въездных документов раскрыты на сайте АТОР.

При этом туристов предупредили, что новые правила вступят в силу минимум через семь лет. Изменения также затронут и национальные долгосрочные визы Евросоюза (ЕС), которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.

Как и в случае с краткосрочными шенгенскими визами, туристы смогут подать заявление онлайн и получить вместо бумажной вклейки в паспорт штрихкод.