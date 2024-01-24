Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей

Экономист назвал способ накопить миллион рублей.

Учет расходов и отказ от ненужных трат позволят накопить миллион рублей, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на мнение кандидата экономических наук и финансового аналитика Михаила Беляева.

«Не нужно садиться на голодный паек. Если начать рационально соизмерять свои траты с доходами и избавиться от необязательных расходов, то можно спокойно откладывать деньги», — рассказал Беляев.