Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей

Экономист назвал способ накопить миллион рублей.
Учет расходов и отказ от ненужных трат позволят накопить миллион рублей, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на мнение кандидата экономических наук и финансового аналитика Михаила Беляева.
«Не нужно садиться на голодный паек. Если начать рационально соизмерять свои траты с доходами и избавиться от необязательных расходов, то можно спокойно откладывать деньги», — рассказал Беляев.
Эксперт посоветовал определить, какие расходы являются необязательными, и полученную сумму откладывать на специально открытый счет под хороший процент, уточняет источник.
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