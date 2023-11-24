Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Финансовый аналитик назвал россиянам способы увеличить будущую пенсию.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал несколько способов увеличения размера будущей пенсии, пишет «Российская газета».

Первый — соглашаться только на белую зарплату, поскольку пенсию платят из расчета перечислений, которые работодатели делали в Социальный фонд.

«Ваш индивидуальный счет находится в этом пенсионном фонде, и вы зарабатываете по ходу своей работы пока накапливаете пенсионные баллы, которые зависят от уровня вашей заработной платы. То есть чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия», — цитирует издание эксперта со ссылкой на «Ленту.ру».

Второй — получить статуса ветерана труда. Благодаря ему будет прибавку к пенсии и некоторые льготы, например, бесплатный проезд, скидка в 50% на коммунальные платежей, послабления по части некоторых налогов.

Третий — составить индивидуальный пенсионный план, по которому регулярно можно делать взносы в негосударственные пенсионные фонды, в том числе получая софинансирование со стороны государства.

Еще один вариант — поехать работать на север, чтобы заработать там необходимый для получения повышенной северной пенсии стаж, после чего вернуться домой, отмечает «Российская газета».