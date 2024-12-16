Россиянам рассказали, какая привычка повышает IQ

Врач рассказала, какая полезная привычка повышает IQ и делает мышление гибким.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что занятия спортом повышают IQ. Об этом способе стать умнее пишет «Лента.ру».

По словам Павловой, ученые проанализировали данные 14 исследований о связи спорта и интеллекта у детей и подростков. В результате исследователи пришли к выводу, что спорт всегда положительно сказывается на мозговой деятельности вне зависимости от возраста, уровня физической подготовки и IQ.

Как отметила врач, спорт помог детям улучшить IQ на четыре пункта, что сравнимо с дополнительным годом обучения.

Павлова добавила, что спорт воздействует подобным образом и на взрослых. Она объяснила, что у людей с активным образом жизни мышление дольше остается гибким. К тому же активность является эффективным способом профилактики старческого слабоумия, отмечает новостное интернет-издание.