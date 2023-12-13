Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше купить заранее

Эксперт объяснил, что лучше купить к новогоднему столу прямо сейчас, не дожидаясь повышения цен.

Цены на продукты питания обязательно вырастут к Новому году, поэтому деликатесы, рыбу, икру и колбасы можно закупить для новогоднего застолья уже сейчас, рассказал NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, подорожание в рублях на эти продукты будет ощутимым.

Деликатесные продукты отличаются тем, что, как правило, они долгосрочного хранения, тем более до Нового года осталось 20 дней. Это не такой большой срок. Практически все на Новый год ориентированы на хорошую рыбу, икру, многие едят деликатесные сыры, колбасы, копчености. Уже сейчас это можно покупать, с учетом того, что это подорожает и можно хранить, — отметил Беляев.

Экономист посоветовал россиянам подумать о рациональной организации новогоднего стола, чтобы не выбрасывать лишние продукты. По словам Беляева, это сделает праздник более акцентированным.