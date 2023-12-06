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Россиянам рассказали, когда произойдет всплеск финансового мошенничества

Новости. Общество
20:30, 07 Декабря 2023
фото: © drobotdean / Freepik

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Киберэксперт назвал время новой активизации аферистов.

Перед новогодними праздниками в России будет наблюдаться всплеск финансового мошенничества, аферисты будут использовать действующие схемы обмана россиян и масштабировать их. Об этом предупредил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров в беседе с «Газетой.Ru».

«Во-первых, появятся фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия, покупку билетов в театр, кино, стендап-шоу в рамках схемы fake date (фейковое свидание), бронирование отелей. Во-вторых, массовый скам с распродажами, розыгрышами, подарочными картами. В третьих, популярная с сентября этого года схема Fake Boss. Жертве приходит сообщение с фейкового аккаунта руководителя о том, что нужно поговорить по телефону с „куратором“ — в результате мошенники убеждают вывести деньги на безопасный счет», — перечислил Егоров.

Во всех случаях цель мошенников — получить доступ к банковским данным россиян или убедить жертву самостоятельно перевести деньги на счет аферистов.

Он добавил, что мошеннические схемы будут все более автоматизироваться, приобретать массовый характер, при этом жулики постараются оперативно заменить неработающие «приманки» на новые, добавил эксперт.

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