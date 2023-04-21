Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Телефонные аферисты стали использовать новую схему для похищения денег со счетов россиян.

Мошенники стали использовать новую схему для похищения средств со счетов россиян, предупредил зампред ВТБ Анатолий Печатников. Об этом редакции «Лента.ру» сообщает пресс-служба банка.

Злоумышленники предлагают банковским клиентам взять кредит на выгодных условиях и за счет него погасить старые долги. Соглашаясь на услугу рефинансирования долга, потенциальная жертва переводит средства на так называемый безопасный или единый счет, и злоумышленники их похищают.

Эксперт посоветовал гражданам не разговаривать с представителями банка, если у них есть какие-либо сомнения. Если, по мнению клиента, ему поступает подозрительный звонок, необходимо повесить трубку и самостоятельно перезвонить в банк для уточнения вопроса. Печатников объяснил, что кредитные организации сами не звонят клиентам, и тем более никогда не связываются с ними в мессенджерах, как это часто делают мошенники.