Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В каждом доме ЖК «Флотилия» будет установлена собственная котельная
Сегодня 16:43

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Новости. Общество
20:30, 16 Июня 2023
фото: © itcrumbs.ru

Новости партнеров

Телефонные аферисты стали использовать новую схему для похищения денег со счетов россиян.

Мошенники стали использовать новую схему для похищения средств со счетов россиян, предупредил зампред ВТБ Анатолий Печатников. Об этом редакции «Лента.ру» сообщает пресс-служба банка.

Злоумышленники предлагают банковским клиентам взять кредит на выгодных условиях и за счет него погасить старые долги. Соглашаясь на услугу рефинансирования долга, потенциальная жертва переводит средства на так называемый безопасный или единый счет, и злоумышленники их похищают.

Эксперт посоветовал гражданам не разговаривать с представителями банка, если у них есть какие-либо сомнения. Если, по мнению клиента, ему поступает подозрительный звонок, необходимо повесить трубку и самостоятельно перезвонить в банк для уточнения вопроса. Печатников объяснил, что кредитные организации сами не звонят клиентам, и тем более никогда не связываются с ними в мессенджерах, как это часто делают мошенники.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2023, 09:03
Несколько тысяч российских автомобилистов оказались в Финляндии вне закона
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
14.06.2023, 07:00
«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
14.06.2023, 07:45
Эксперт рассказал, что в ближайшее время будет с курсом доллара и евро
13.06.2023, 10:05
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.