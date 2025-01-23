Россиянам рассказали о плюсах последнего этажа при выборе квартиры

Недвижимость на верхних этажах эксперты считают более престижной.

Главное преимущество квартир на высоких этажах — это панорамный вид на город. Окна в пол позволяют наслаждаться пейзажами и динамикой городской жизни прямо из дома. Для многих покупателей такие виды становятся важной частью повседневной жизни, создавая уникальную атмосферу уюта и вдохновения. Об этом сообщается в исследовании девелоперской компании «Мармакс», с которым ознакомились «Известия».

По данным исследования, высокий этаж подразумевает отсутствие соседей сверху, что исключает шум от звука шагов или ремонта. Меньшее количество контактов с другими жителями комплекса дополнительно снижает вероятность непредвиденных ситуаций и сохраняет атмосферу спокойствия.

Кроме того, квартиры, расположенные на верхних этажах комплекса, реже подвергаются кражам. Для злоумышленников они менее привлекательны из-за сложности доступа и невозможности оперативно оценить финансовую ценность объекта. Кроме того, высокая этажность обеспечивает и конфиденциальность, поскольку пешеходы с улицы не могут заглянуть в окна.

Эксперты исследования отметили, что недвижимость на верхних этажах традиционно считается более престижной. В таких квартирах нередко предусмотрены эксклюзивные опции повышенной комфортности, например индивидуальная планировка, собственные лаунж-зоны (места для отдыха и релаксации. — Прим. ред.) или просторные террасы.

Стоимость квартир на верхних этажах обычно оказывается выше из-за сложности строительства и дополнительных технических требований. Однако такая недвижимость сохраняет высокую ликвидность и остается востребованной на рынке. Таким образом, функциональные преимущества недвижимости на верхних этажах позитивно отражаются на качестве жизни и привлекательны с инвестиционной точки зрения.