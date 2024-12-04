Россиянам рассказали о смертельной опасности недосыпа

Врач предупредила о смертельной опасности недосыпа - приводит к депрессии и раку.

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что при постоянном недосыпе человек вредит своему здоровью. О смертельной опасности нехватки сна врач предупредила в своем Telegram-канале, сообщает «Лента.ру».

По словам Лебедевой, при нарушении сна уменьшается количество клеток, защищающих слизистые оболочки. Из-за этого происходят сбои в работе иммунитета, разрастается чужеродная микрофлора и разрушаются клетки эпителия.

Эти факторы могут приводить к синдрому дырявого кишечника, а также таким серьезным болезням, как гепатит, сахарный диабет первого типа, рак кишечника, миома, перечислила эндокринолог.

Также, врач добавила, что недосып может спровоцировать депрессию.